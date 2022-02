Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Smartphone gestohlen und aus S-Bahn geflüchtet

Berlin - Friedrichshain/Kreuzberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen nahmen Polizisten einen Tatverdächtigen fest, der zuvor einer Frau das Handy gestohlen hatte.

Die 34-jährige Berlinerin befand sich in einer S-Bahn der Linie S9, als ihr ein Mann während des Halts am S-Bahnhof Treptower Park plötzlich das Smartphone aus der Hand riss. Ein Komplize blockierte währenddessen die sich schließende Tür, damit der Dieb die S-Bahn noch vor Abfahrt verlassen konnte. Anschließend flüchteten beide vom Bahnhof. Eine Zeugin alarmierte sofort die Polizei über den Notruf. Aufgrund der guten Personenbeschreibung gelang es Einsatzkräften der Polizei Berlin kurz darauf, den Dieb im Bereich der etwa 2 Kilometer entfernten Oberbaumbrücke vorläufig festzunehmen.

Die Bundespolizei übernahm den Tatverdächtigen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen den bereits polizeibekannten 22-jährigen Moldauer ein. Da sich der Mann trotz Einreise- und Aufenthaltsverbots in Deutschland aufhält, erhielt er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde die Aufforderung, sich beim Landesamt für Einwanderung in Berlin zu melden. Das gestohlene Smartphone konnte nicht gefunden werden.

In diesem Zusammenhang informiert die Bundespolizei darüber, dass es zuletzt immer wieder zu Diebstählen mit gleicher Vorgehensweise gekommen ist. Daher empfiehlt die Bundespolizei, gerade in Situationen,

- bei denen man sich in der Nähe der Ein- und Ausstiegsbereiche von S-Bahnzügen aufhält, - das Mobiltelefon nur locker in der Hand hält und - der Schließvorgang der Türen kurz vor Abfahrt der Züge im Gang ist

verstärkt Acht zu geben. Seien Sie schlauer, als die Klauer!

Darüber hinaus bitten wir, auch in Situationen, in denen die Diebe nicht erfolgreich waren und es lediglich zu Diebstahlsversuchen kam, um Information. Ihre Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell