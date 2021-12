Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Viele Einbrüche am Wochenende

Krefeld (ots)

Am Wochenende gab es in Krefeld etliche Einbrüche. Allein im Stadtteil Cracau haben Unbekannte dreimal Beute gemacht. In Fischeln hat die Polizei zwei Einbrüche, in den Stadtteilen Linn, Uerdingen, Kempener Feld/Baackeshof und Dießem-Lehmheide jeweils einen Einbruch registriert.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat "Kriminalprävention und Opferschutz" berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (486)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell