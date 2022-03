Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Heimrauchmelder löst aus & Verkehrsunfall mit Motorrad

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 9:38 Uhr zu einem Hochhaus im Starenweg alarmiert. In einer Wohnung im 5. Obergeschoss hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Vor Ort drang bereits Rauch aus der Wohnung. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Menschenrettung in die Wohnung vor. Es befanden sich keine Personen in den Räumlichkeiten. In der Küche wurden angebrannte Speisen in einem Topf als Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt. Der Topf wurde vom Herd genommen und nach draußen verbracht. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet.

Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Hauptstraße ein Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut.

