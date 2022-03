Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rettungshubschrauber landet in Haßlinghausen

Sprockhövel (ots)

Nach einem chirurgischen Notfall am Freitag entschied sich der eingesetzte Notarzt bei einem Einsatz während der Mittagszeit an der Buchenstraße für einen Transport des Verletzten mittels Rettungshubschrauber (RTH). Nach der Alarmierung der freiwilligen Feuerwehrkräfte durch die Kreisleitstelle in Schwelm, rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzugs Haßlinghausen kurz darauf mit einer ehrenamtlichen Besatzung aus und sicherte die Landung des RTH "Christoph 8" ab. Dabei wurde sichergestellt, dass die Landefläche frei von Gegenständen war und keine Personen oder Fahrzeuge den Anflug des ADAC-Eurocopters mit Standort am St. Marien-Hospital Lünen störten.

Nach weiterer Versorgung wurde der Schwerverletzte in eine Klinik der Maximalversorgung nach Bochum-Langendreer geflogen. Auch der Start der Maschine wurde durch die Feuerwehr abgesichert.

Der Einsatz war nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft am Feuerwehrhaus nach rund 50 Minuten abgeschlossen.

