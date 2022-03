Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen hat eine 53-Jährige mit Ihrem Ford Kombi am Donnerstag einen Begrenzungspfosten beschädigt. Die Frau befuhr gegen 07:25 Uhr den Nördlichen Stadtgraben von der Bahnhofstraße in Richtung Westlicher Stadtgraben. Als sie nach rechts in die Weidenfelder Straße abbog, streifte sie mit ihrem Ford einen auf Höhe eines Einkaufscenters befindlichen Begrenzungspfosten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5500 Euro.

Aalen: Versuchter Einbruch in Baumarkt

Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr, in einen Baumarkt in der Gartenstraße einzubrechen, indem sie erfolglos am Eingangstor zur Warenannahme manipulierten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren

Am Freitag, gegen 06:55 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Kurz vor der Abzweigung nach Unterrombach verringerte er aufgrund eines Rückstaus die Geschwindigkeit seines VW-Polo. Ein nachfolgender 20-jähriger BMW-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Polo auf. Bei dem Unfall, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Beim Ausparken kollidiert und geflüchtet

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 88-Jährige am Dienstagvormittag gegen 09:30 Uhr verursachte. Beim Ausparken ihres Ford Fiesta aus einer Garage im Schörnbornweg beschädigte sie einen dort geparkten Nissan einer 70-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Iggingen: Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Leichte Verletzungen erlitten am Donnerstagmittag zwei PKW-Fahrer als ihre Fahrzeuge auf der K3267 zwischen Herlikhofen und Verteiler Iggingen miteinander kollidierten. Eine 27-Jährige befuhr gegen 16:50 Uhr mit ihrem VW die K3267 von Schwäbisch Gmünd nach Aalen. An der Einmündung zur Auffahrt B29 bog sie nach links ab. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Renault eines 30-Jährigen. Durch den Zusammenprall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell