Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Auto zweimal zerkratzt, Gedenkstelle beschädigt & In Firma eingebrochen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen am Danziger Platz geparkten Porsche und fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Porsche wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Auto zweimal zerkratzt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag ein VW, der in der Badstraße abgestellt war, zerkratzt. Das gleiche Auto wurde zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 4:30 Uhr, an der gleichen Örtlichkeit geparkt erneut zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Gedenkstelle nach tödlichem Unfall an Bundesstraße beschädigt

Zwischen Montag und Mittwoch beschädigten bisher unbekannte Vandalen eine an der B 14 an der Abfahrt Winnenden-Süd aufgestellte Gedenkstelle, welche nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Januar dort errichtet wurde. Im Bereich der damaligen Unfallörtlichkeit wurden durch Hinterbliebene Fotos, Blumen und Kerzen aufgestellt, diese wurden nun von den bislang unbekannten Tätern teilweise beschädigt. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: In Firma eingebrochen

In der Nacht auf Freitag kurz vor 1:30 Uhr brachen mindestens drei bisher unbekannte Täter in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Ob von den Tätern etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell