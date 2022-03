Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Fahruntüchtige Autofahrer - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallfluchten

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart und ordnet sich auf die Linksabbiegespur zur Stuttgarter Straße ein. Weil er vermutlich falsch gefahren ist, fuhr er plötzlich rückwärts um in der Folge wieder auf die B 14 in Richtung Stuttgart zu fahren. Dabei beschädigte er einen hinter ihm stehenden Pkw BMW und verursachte dabei 4000 Euro Fremdschaden. Danach entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag im Seehofweg. Dort stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen parkenden Audi Q5 und verursachte dabei 3000 Euro Fremdschaden.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und bittet unter Tel. 07191/9090 um weitere Hinweise.

Schorndorf: Versuchter Einbruch

Am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr wurde in der Waiblinger Straße versucht, in eine dortige Tankstelle einzubrechen. Unbekannte haben dort eine Glasscheibe eingeschlagen, sind aber nicht ins Gebäude eingedrungen. Polizei Schorndorf bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winterbach/Schorndorf: Fahruntüchtige Autofahrer

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der L 1150 in Engelberg ein 32-jähriger VW-Fahrer von der Polizei angehalten. Bei ihm ergaben sich konkrete Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung. Zwei weiteren alkoholisierte Autofahrern durften ihre Fahrt auch nicht weiter fortsetzen, weil sie mit mehr als 0,5 Promille am Steuer saßen. Die beiden wurden am Donnerstagabend bei einer in der Werderstraße durchgeführten Verkehrskontrolle von Polizeibeamten angehalten. Den Autofahrern drohen nun Bußgelder und Fahrverbote.

Fellbach: Rückschaupflicht missachtet

Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer parkte am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Stuttgarter Straße und achtete beim Aussteigen nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Als er die Fahrertüre öffnete konnte ein nachfolgender Autofahrer nicht mehr ausweichen und streifte das Auto des 49-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13500 Euro. Verletzt wurde niemand.

