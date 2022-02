Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Angetrunken verunfallt

Bietigheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich in der Kirchstraße ein Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai zunächst gegen einen geparkten Fiat und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Unfallflüchtige nach einigen hundert Metern an der Weiterfahrt gehindert werden, worauf die Dame sich zu Fuß entfernen wollte. Eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Rastatt konnte der Dame letztendlich habhaft werden. Der Grund ihres Verhaltens dürfte am mutmaßlichen Alkoholkonsum gelegen haben. Einen Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2 Promille. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den Autos von ungefähr 1.300 Euro. Die Hyundai-Fahrerin erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

/ag

