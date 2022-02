Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Radfahrerin verletzt

Weisenbach (ots)

In Höhe der Koloniestraße überquerte nach bisherigem Kenntnisstand am Sonntag kurz vor 13 Uhr ein 10 Jahre altes Kind die B462. Hierbei soll der Bub eine Fahrradfahrerin übersehen haben die eine Gefahrenbremsung einleitete und zu Fall kam. Zur Kollision mit dem Kind kam es nicht. Die 56-Jährige Frau erlitt trotz eines getragenen Schutzhelmes schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

