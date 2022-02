Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Autos aufgebrochen

Offenburg (ots)

An mehreren Autos wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wilhelmstraße und in der Franz-Volk-Straße die Seitenscheiben eingeschlagen. Ziel der unbekannten Täter war es offensichtlich, Wertgegenstände aus den Autos an sich zu nehmen. Unter anderem wurde ein Notebook entwendet. Insgesamt beträgt der Diebstahlsschaden ungefähr 1000 Euro, der angerichtete Sachschaden ungefähr 2000 Euro. Mögliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200, entgegen.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell