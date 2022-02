Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Schwelbrand

Ohlsbach (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Kamins eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Gengenbach und Ohlsbach, sowie der verständigte Kaminfeger, stellten als mutmaßliche Ursache einen Kaminbrand fest, der bereits einen Schaden am Dachstuhl des Anwesens verursacht hatte. Verletzt wurde niemand. Der Schwelbrand konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt entstand ein Schaden von vermutlich mehreren zehntausend Euro. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell