Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal, L83 - Kollision beim Überholen, Zeugen gesucht

Bühlertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW kam es am Sonntagnachmittag auf der L83 zwischen der B500 und Bühlertal. Sowohl der Opel- als auch der Audi-Lenker fuhren gegen 16:30 Uhr talwärts hinter einem dritten Pkw her, als der Audi, welcher hinter dem Opel fuhr, nach dem Wiedenfelsen zum Überholen ansetzte. Als der 40-Jährige schon mit dem Überholvorgang begonnen hatte, soll auch der 59-Jährige Opel-Fahrer zum Überholen ausgeschert haben. Trotz Vollbremsung konnte eine Kollision nicht verhindert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ungefähr 1.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell