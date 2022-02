Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Hornberg (ots)

Ein 18-Jähriger soll am Sonntagabend eine Sachbeschädigung in einem Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße begangen haben. Gegen 22:40 Uhr schlug der Heranwachsende gegen eine Trennwand, die in der Folge zu Bruch ging. Anschließend flüchtete er aus der Bank. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Mann im Bereich des Bahnhofs angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

