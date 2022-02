Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 10. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Täter entwenden Elektro-Roller

Dienstag, 08.02.2022, bis Mittwoch, 09.02.2022

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Aufhebeln der Eingangstür in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Samlandweg. Aus einem Der Kellerräume wurde ein Elektro-Roller der Marke Rolektro E-Joy im Wert von rund 700 Euro entwendet. Auch in der Hirschberger Straße versuchten unbekannte Täter die Tür zu einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Dieses misslang jedoch offensichtlich, ein Eindringen erfolgte nicht, der Schaden wird mit zirka 150 Euro angegeben. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Einbruchsversuch scheitert

Donnerstag, 10.02.2022, gegen 02:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am frühen Donnerstagmorgen die Tür des Hintereinganges zu einer Bäckereifiliale innerhalb eines Einkaufcenters in Schladen, Hermann-Müller-Straße, aufzuhebeln. Bei diesem Versuch löste die Alarmanlage aus, so dass die Täter offenbar von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Ein Eindringen erfolgte nicht, der entstandene Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

