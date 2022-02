Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 9. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Diebstahl von 600 Litern Dieselkraftstoff

Montag, 07.02.2022, bis Dienstag, 08.02.2022, 07:30 Uhr

Aus drei auf einer Baustelle an der Landesstraß 635, Bereich Cremlingen, abgestellten Baumaschinen entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag zirka 600 Liter Dieselkraftstoff. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Unklar ist bislang auch der Abtransport des Kraftstoffes. Hinweise: 05306 / 932230

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Autofahrer

Dienstag, 08.02.2022, gegen 15:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es vermutlich aufgrund einer Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich Hauptstraße / Leiferder Weg / Groß Stöckheimer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer, 64 und 67 Jahre alt, leicht verletzt worden sind. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6500 Euro, ein Auto musste abgeschleppt werden.

