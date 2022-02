Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.02.2022.

Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe.

Salzgitter, Bad, Breslauer Straße, 09.02.2022, 03:45 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter warfen eine Schaufensterscheibe eines Schlüsseldienstes vermutlich mittels eines Steines ein und verursachten hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Bei der Tat wurden mehrere Taschenmesser entwendet. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 zu richten.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Elbe, Groß Elbe, Unter dem Tannhay, 08.02.2022, 06:45-12:45 Uhr.

Die unbekannten Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung auf ein Kellerfenster einen Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten im Tatverlauf sämtliche Räume des Objektes. Bei der Tat erbeuteten sie Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 08.02.2022, gegen 07:00 Uhr.

Die Polizei überprüfte einen 32-jährigen Fahrer eines Quad. Anhaltspunkte deuteten bei dem Mann auf eine Drogenbeeinflussung. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest erhärtete diese Anzeichen. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Gebhardshagen, Hardeweg, 08.02.2022, 21:00 Uhr.

Die Überprüfung eines 35-jährigen Fahrers eines E-Scooter ergab eine offensichtliche Alkoholbeeinflussung. Während der Fahrt kam der Fahrer mehrfach zu Fall. Er war zeitweise nicht imstande, alleine zu stehen. Da sich der Fahrer offensichtlich am Knie verletzt hatte, musste er in ein Krankenhaus gefahren werden. Hier erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

