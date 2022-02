Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.02.2022.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Schulkomplex ein.

Salzgitter, Lebenstedt, An der Windmühle, 04.02.2022, 18:00 Uhr-07.02.2022, 06:30 Uhr.

Die unbekannten Täter drangen unter Gewaltanwendung auf Türen und eines Fensters in den Schulkomplex ein und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt, ob es zu einem Diebstahl kam und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 bei den Beamten der Polizei in Salzgitter zu melden.

Täter entwendeten mehrere Sätze von Kompletträdern.

Salzgitter, Neißestraße, 05.02.2022, 13:00 Uhr-07.02.2022, 09:15 Uhr.

Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in eine Garage des Autohauses und erbeuteten im Tatverlauf annähernd 30 Sätze von Pkw Kompletträdern. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 16.000 Euro. Für den Abtransport der Beute dürften sich die Täter eines größeren Fahrzeuges bedient haben. Aus diesem Grund bittet die Polizei Salzgitter um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341/1897-0.

Täter wurden bei Einbruch gestört.

Salzgitter, Lebenstedt, Borsigstraße, 07.02.2022, 19:30 Uhr.

Bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus wurden die Täter offensichtlich durch Berechtigte überrascht und von ihrer weiteren Tathandlung abgehalten. Diese hatten anfänglich versucht, eine Terrassentür des Hauses aufzubrechen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Verkehrsunfall forderte zwei verletzte Personen.

Salzgitter, Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße/Alte Heerstraße, 07.02.2022, ca. 19:00 Uhr.

Zur Unfallzeit befuhr der 35-jährige Fahrer eines Seat die Theodor-Heuss-Straße aus Richtung Fredenberg kommend in Fahrtrichtung Salzgitter-Lichtenberg. Der Fahrer beabsichtigte, weiter in Richtung Lichtenberg zu fahren.

Zeitgleich fuhr der 47-jährige Fahrer eines VW Multivan auf der Straße Alte Heerstraße in Fahrtrichtung Osterlinde. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Verkehrsunfall mit einem erheblichen Sachschaden. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrer des Seat offensichtlich ein Stoppzeichen missachtet und somit die Vorfahrt des VW Multivan nicht beachtet hatte.

Es kam zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro und zwei leicht verletzten Personen.

Der Fahrer des Seat musste im örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung vollständig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, da diese nicht mehr fahrbereit waren.

