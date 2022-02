Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 8. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Kissenbrück: Verkehrsunfall, eine Autofahrerin leicht verletzt

Montag, 07.02.2022, gegen 18:00 Uhr

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in Kissenbrück, Kreuzungsbereich Hauptstraße / Am Alten Krug, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Die 49-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem vorfahrtberechtigten Auto eines 63-jährigen Fahrers. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro, das Auto der 49-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Hornburg: Diebstahl von Kraftstoff

Freitag, 04.02.2022, bis Montag, 07.02.2022

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter aus einem auf einem Feldweg in Hornburg, Rimbecker Straße, abgestellten Bagger mehrere Liter Dieselkraftstoff. Weiterhin wurde aus dem Bagger eine Kraftstoffpumpenanlage sowie ein am Bagger montierter LED Strahler entwendet. Zum Wert des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05335 / 929660

Schladen: Seniorin Opfer eines gemeinen Diebstahls

Sonntag, 06.20.2022, zwischen 18:15 Uhr und 18:25 Uhr

Eine 82-jährige Bewohnerin einer Seniorenwohnung in Schladen, Hermann-Müller-Straße, wurde am Sonntagabend Opfer eines gemeinen Diebstahls. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei eine bislang unbekannte Täterin unter dem Vorwand, eine Mitarbeiterin der Wohnanlage zu sein und neue Medikament zu bringen, in die Wohnung der Seniorin gelangt. Nachdem diese angebliche Mitarbeiterin die Wohnung wieder verlassen habe, stellte die Seniorin fest, das Bargeld und Schmuck entwendet worden war. Vermutlich hat die Täterin einen günstigen Moment hierfür ausgenutzt. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05335 / 929660.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell