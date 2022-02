Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 7. Februar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Sonntag, 06.02.2021, zwischen 00:30 Uhr und 15:00 Uhr

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Straße Zur Schanze in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten PKW Mercedes. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den an der vorderen linken Seite des Mercedes entstandenen Sachschadens in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Unfallzeit: Sonntag, 06.02.2021, zwischen 00:30 Uhr und 15:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell