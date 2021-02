Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen dem 06.02.2021 und 09.02.2021 ein Kleinkraftrad im Gesamtwert von 500 Euro. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Valentin-Bauer-Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

