Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.02.2022:

Peine (ots)

LKW Unfall mit verletztem Fahrer

Am 07.02. kam ein Sattelzug von der L312 in der Nähe der Ortschaft Sophiental ab. Der 53-jährige Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Straßengraben. Das Fahrzeug war aufgrund von Straßenglätte nach einem Graupelschauer in den Seitenraum geraten. Dort kollidierte der LKW mit mehreren Straßenbäumen und einer steinernen Bachüberführung. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Fahrzeug gerettet werden. Er kam zur Behandlung ins Peiner Klinikum. Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs nahm mehrere Stunden in Anspruch, währenddessen war die Straße vollgesperrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell