Polizei Gütersloh

POL-GT: Lebensgefährlich Verletzter bei Motorradunfall

Gütersloh (ots)

Steinhagen (SL) - Am frühen Samstagabend, 09.10.2021, 19:10 Uhr, befuhren zwei 17- jährige mit ihrem Leichtkraftrad der Marke KTM die Haller Straße in Steinhagen aus Richtung Bielefeld kommend in Fahrtrichtung Halle/W.. Ein dem Krad entgegenkommender 45-jähriger Haller beabsichtigte mit seinem Daimler auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Kradfahrer aus Steinhagen wurde dadurch schwer und sein Haller Sozius lebensgefährlich verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 20000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Haller Straße zwei Stunden lang gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell