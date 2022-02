Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Fahrspuren in Richtung Norden nach Unfall gesperrt -Nachtragsmeldung-

Schutterwald (ots)

Nach dem Auffahrunfall am Montagmorgen bei Schutterwald sind die Reinigungsarbeiten beendet und die beiden Fahrspuren wieder frei. Der sich zeitweise bis zur Anschlussstelle Lahr aufgestaute Verkehr dürfte nun nach und nach wieder abfließen.

/wo

Erstmeldung vom 14.02.2022, 10:08 Uhr

Schutterwald, A5 - Fahrspuren in Richtung Norden nach Unfall gesperrt

Reisende und Verkehrsteilnehmer in Richtung Karlsruhe müssen sich nach einem Auffahrunfall in Höhe Schutterwald in Geduld üben. Die beiden Fahrspuren sind aktuell gesperrt, weshalb sich ein Rückstau über etliche Kilometer bildete. Der Verkehr läuft derzeit über den Standstreifen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrer eines VW gegen 7:45 Uhr aus noch unbekannter Ursache in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs geprallt. Nach der Kollision wurde der Caddy nach links abgewiesen und kollidierte mit der Gleitwand. Erst nach rund 100 Metern kam der Wagen zum Stillstand, wodurch sich das Splitterfeld entsprechend ausweitete. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie ein Mitfahrer trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Fahrbahnreinigung wurden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei angefordert. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40.000 Euro. Wie lange die beiden Fahrspuren noch gesperrt sind, lässt sich im Moment nicht abschätzen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell