Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tätliche Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

Eine verbale Streitigkeit, bei der mutmaßlich Eifersucht im Spiel war, endete am Sonntag in einem Restaurant in der Hauptstraße in einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt. Zur Schlichtung des Streits wurden die Polizisten des Polizeireviers Offenburg von einer Streife der zufällig in der Nähe befindlichen Bundespolizei unterstützt. Insgesamt konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 30-35 Jahren, die den 34-Jährigen geschlagen und getreten haben sollen, ermittelt werden. Sie erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

/ag

