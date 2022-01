Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Kurz vor dem Jahreswechsel, 31. Dezember, 23.20 Uhr, kam es auf der Stefanstraße zu einer Verkehrsunfallflucht - ein schwarzer Kleinwagen wurde bei dem Unfall beobachtet. Ein Zeuge blickte aus seinem Fenster und sah auf der Stefanstraße einen schwarzen Kleinwagen ungebremst in einen geparkten Suzuki fahren. Nach dem Zusammenstoß setzte der stark beschädigte Kleinwagen zurück und flüchtete über die Derfflingerstraße in unbekannte Richtung vom Unfallort - der rechte Scheinwerfer leuchtete nicht mehr. An dem geparkten Suzuki ist ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2500 Euro entstanden. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten, vorne rechts beschädigten, schwarzen Kleinwagen. Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell