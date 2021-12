Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmund Körne

Dortmund (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:20, wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Einsatz in die Paderborner Straße im Ortsteil Körne alarmiert.

Zahlreiche Anrufer meldeten das Auslösen eines Rauchwarnmelders in einer Wohnung und eine starke Verqualmung des Treppenraumes eines Mehrfamilienhauses. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell die Ursache der Verqualmung ausmachen, ein Toaster auf einer Küchenzeile hatte gebrannt und auch die darüber hängenden Schränke schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer war aber von selbst wieder erloschen, so dass sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf eine Belüftung der Wohnung uns des stark verqualmten Treppenraumes konzentrierten. Durch die starke Verrauchung in der Wohnung und des angrenzenden Treppenraumes mussten insgesamt vier Bewohner durch den Rettungsdienst untersucht werden. Die Bewohnerin der Wohnung und eine weiterer Person wurden im Anschluss zu einer Behandlung in anliegende Krankenhäuser transportiert.

Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwachen 1(Stadmitte), 3 (Neu-Assseln) und des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell