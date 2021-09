Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrradkontrollen in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

16.09.2021, 13:00 Uhr - 18:30 Uhr

Aus Anlass der landesweiten Verkehrssicherheitswoche führte die Polizei Braunschweig Verkehrskontrollen durch. Das Hauptaugenmerk lag auf den Radfahrenden und ihrer Sicherheit im Straßenverkehr.

An verschiedenen Stellen in der Innenstadt führte die Polizei gestern Verkehrskontrollen durch. Anlass hierzu war die Verkehrssicherheitswoche des Landes Niedersachsen. Innerhalb von sechseinhalb Stunden musste die Polizei 374 Verstöße feststellen. Einen Großteil der Verstöße stellten das verbotswidrige Befahren des Gehweges sowie das Befahren von Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung dar. Beides stellt für Radfahrende, wie aber auch für andere Verkehrsteilnehmende, eine große Gefahr dar. So war es der Polizei wichtig, in Gesprächen auf die Gefahren hinzuweisen und im Falle des Nichtbeachtens Verstöße mit Verwarngeldern zu verwarnen. Neben den Radfahrenden wurden auch Kraftfahrzeuge kontrolliert und Verstöße verwarnt.

Insgesamt zieht die Polizei ein positives Resümee aus den Kontrollen, da sich der Großteil aller Verkehrsteilnehmenden an die Verkehrsregeln hält und so ein sicheres Zusammenleben im Straßenverkehr für alle Beteiligten stattfinden kann.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell