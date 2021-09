Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub im Siegfriedviertel - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Siegfriedstraße

10.09.2021, ca. 21.30 Uhr

Ein Braunschweiger wurde am Freitagabend von seinem Fahrrad geschlagen und beraubt.

Am Freitagabend fuhr ein 30-jähriger Braunschweiger mit seinem Fahrrad auf der Siegfriedstraße. In Höhe des Burgundenplatzes kamen ihm zwei Männer entgegen. Als er auf Höhe dieser Männer war, schlug einer der beiden nach ihm, sodass er zu Fall kam. Bevor die Männer wegliefen, wurde dem Braunschweiger am Boden liegend der Rucksack vom Rücken gezogen. Im Rucksack befanden sich neben Bargeld und Papieren auch Schlüssel und ein Mobiltelefon. Das Opfer musste mit einer Platzwunde und diversen Schürfwunden im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst (0531/476-2516).

