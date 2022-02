Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Gebäudebrand -Nachtragsmeldung

Ettenheim (ots)

Nach dem Feuerausbruch am Sonntagnachmittag in einem unbewohnten und als Lagerraum genutzten Nebengebäude in der Luisenstraße haben die Beamten des Polizeipostens Ettenheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Laufe der Woche ist eine Untersuchung des Brandortes durch Kriminaltechniker sowie einem Gutachter vorgesehen, um der Brandentstehung auf den Grund zu gehen. Der Brandort ist bis dahin beschlagnahmt. Die Löscharbeiten der rund 50 Wehrleuten aus Ettenheim, Münchweier, Wallburg, Ettenheimweiler und Altdorf dauerten bis gegen 20 Uhr an; die Luisenstraße war hierzu gesperrt. Vorsorglich waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt vor Ort, die allerdings nicht eingreifen mussten.

Erstmeldung vom 13.02.2022, 18:07 Uhr

POL-OG: Ettenheim - Gebäudebrand

Offenburg Am heutigen Nachmittag, gegen 15:55 Uhr, brach aus unbekannter Ursache in einem Gebäude in der Luisenstraße in Ettenheim ein Brand aus. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Das örtlich zuständige Polizeirevier Lahr hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

