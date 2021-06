Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Polizei sucht dunklen VW Golf nach Verkehrsunfallflucht

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (2. Juni) kam es gegen 15:20 Uhr an der Homberger Straße in Höhe der König-Friedrich-Wilhelm-Straße zu einem Auffahrunfall: Der 49-jährige Fahrer eines Dodge RAM prallte in das Heck eines Peugeot Boxer, dessen Fahrer (56) eine Vollbremsung machen musste, weil aus der König-Friedrich-Wilhelm-Straße ein dunkler Golf nach links auf die Homberger Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke abbog. Der Golffahrer hielt zunächst an, stieg aus und kam zur Unfallstelle zurückgelaufen. Als der Besitzer des Peugeot ihm offenbarte, dass er die Polizei angerufen habe, stieg der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und fuhr Richtung Homberg davon. Die Unfallfahrer blieben unverletzt; an ihren Fahrzeugen entstand ein Schaden von 6.000 Euro. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkle Haare und schlanke Figur. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Der Golf soll ein Duisburger Kennzeichen haben. Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des unfallflüchtigen Fahrers oder dem Kennzeichen seines Wagens machen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 0203-2800.

