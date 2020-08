Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zwei Diebstähle aus PKW - Lenkrad und Navigationsgerät entwendet

Kamen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25.08.2020) haben unbekannter Täter einen in Kamen, Südkamener Straße abgestellten BMW M235i aufgebrochen. Anschließend bauten sie das Lenkrad und das Multimediasystem aus und entwendeten dieses. Es entstand eine Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Im gleichen Tatzeitraum wurden aus einem BMW 328i, der vor einem Haus im Nietzscheweg in Kamen stand, das Multifunktionslenkrad sowie der fest eingebaute Boardcomputer entwendet. Es entstand eine Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

