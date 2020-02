Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgänger auf Gehweg leichtverletzt

53879 Euskirchen (ots)

Am Dienstag gegen 17.55 Uhr trat ein 52jähriger Euskirchener aus einer Ausfahrt an der Roitzheimer Straße auf den Gehweg. Zeitgleich befuhr ein 42jähriger, ebenfalls aus Euskirchen, mit seinem Mountainbike aus Richtung Münstereifeler Straße in Richtung Eifelring verbotswidrig den Gehweg. Der Radfahrer stieß mit dem Lenker seines Gefährtes gegen die Hüfte des Älteren und verletzte diesen leicht. Er wird selbständig einen Arzt aufsuchen. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell