FW-EN: Zweiter Gebäudebrand

Sprockhövel (ots) - Am Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel kurz nach 10.00 Uhr zum Rathausplatz. In einem Mehrfamilienhaus war im 1. Obergeschoss eine Rauchentwicklung zu erkennen. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die Wohnung vor und stellte dort einen Brand fest. Dieser wurde von den Einsatzkräften abgelöscht. 2 verletzte Personen wurden zur Sicherheit in ein Krankenhaus eingeliefert, eine Person wurde vor Ort ...

