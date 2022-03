Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220301 - 0236 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte des 13. Reviers haben am Montagabend, den 28. Februar 2022, nach einer vorangegangenen Körperverletzung eine 42 Jahre alte Frau festgenommen. Bei ihrer Festnahme leistete sie erheblichen Widerstand.

Eine 51-jährige Frau hielt sich gegen 18:45 Uhr in der Kaiserstraße auf und befand sich in einem Telefonat, als ihr die spätere Beschuldigte, 42 Jahre alt, unvermittelt ins Gesicht schlug. Die Angreiferin entfernte sich anschließend von der Geschädigten. Eine Zeugin entdeckte die 42-Jährige, die sich noch in der Nähe aufhielt, bereits kurze Zeit später. Eine informierte Polizeistreife sprach die Frau an, worauf diese nicht reagierte. Als sie jedoch die noch anwesende Geschädigte erblickte, begann sie lautstark zu schreien. Bei ihrer darauffolgenden Kontrolle leistete sie Widerstand. Dabei schlug und trat sie in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten. Währenddessen gelang es ihr, einen der Beamten anzuspucken. Sie konnte in der Folge mit weiterer Unterstützung festgenommen werden. Eine Streife verbrachte die renitente Frau, die über keinen festen Wohnsitz verfügt, für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle. Es folgte ihre Einlieferung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt und konnte ihren Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

