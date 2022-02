Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220228 - 0233 Frankfurt-Gutleutviertel: Brand in einer Pension - ein Mann verletzt sich schwer

Frankfurt (ots)

(ne) Gestern Morgen um 5:30 Uhr brannte es in einer Pension in der Karlsruher Straße. Ein Mann hat sich beim Sprung aus dem Fenster schwer verletzt. Das Feuer entstand in einem Zimmer im Kellergeschoss des Hauses. Von da aus breitete es sich aus und erfasste dabei auch ein Zimmer im Erdgeschoss sowie Mülltonnen, die vor dem Kellerfenster standen. Die Pension wurde als erstes vollständig evakuiert. Ein 20-jähriger Mann sprang dabei aus dem 1.OG und verletzte sich dadurch schwer. Er kam sofort in ein Krankenhaus. Die weiteren 25 Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut. Das Feuer beschädigte auch die Fassade des Hauses, so dass der Gesamtschaden auf mindestens 200.000 Euro geschätzt wird. Die Pension nicht zurzeit bewohnbar. Die Brandursache wird nun durch das zuständige Fachkommissariat ermittelt. Hinweise zur Brandentstehung gibt es noch keine. Aktuell geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

