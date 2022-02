Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220227 - 0231 Frankfurt-Innenstadt/Fechenheim: Festnahme nach Handyraub

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben am Samstag, den 26. Februar 2022, nach einem Straßenraub, einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das erbeutete Smartphone führte Zivilfahnder zu einer Wohnung nach Fechenheim.

Nach dem es zunächst am frühen Morgen zu einem Vorfall in der Liebfrauenstraße gekommen war, bei dem einem 28-Jährigen das Mobiltelefon geraubt wurde, gelang es diesem, sein Eigentum in Fechenheim zu orten. Eine genaue Lokalisierung gestaltete sich jedoch zunächst schwierig. Der Standort des Mobiltelefons konnte dann aber auf ein mehrstöckiges Wohngebäude in der Dietesheimer Straße eingegrenzt werden. Mehrere Beamte, zivil und uniformiert, begaben sich daraufhin in das Haus. Mit einer App wurde ein akustisches Signal des geraubten Handys ausgelöst. Offenbar beeindruckt und aufgeschreckt verließ ein 18-Jähriger, bekleidet mit Socken und einer kurzen Hose, eine Wohnung in Richtung des Hausflures. Dabei hielt er das gesuchte Handy in der Hand. Zu seinem Pech bemerkte ihn einer der Polizeibeamten. Was folgte, war die Festnahme des jungen Mannes. Die Ermittlungen dauern an.

