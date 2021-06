Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Sechtem: PKW erfasst Radfahrer beim Abbiegen

Bornheim (ots)

Am Dienstagabend (01.06.2021) kam es auf der Keldenicher Straße in Bornheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der Mann war gegen 18 Uhr auf dem Radweg auf der Keldenicher Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 81-jährige Autofahrerin die Keldenicher Straße in Richtung Ottostraße. An einer Einmündung bog sie nach links ab und erfasste dabei den Radfahrer, der den Einmündungsbereich auf dem Radweg kreuzte.

Der Radfahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 2 übernahm die weiteren Ermittlungen.

