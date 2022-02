Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220227 - 0229 Frankfurt-Bornheim: Brand in Nagelstudio

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Sonntag (27.02.2022) ereignete sich in Bornheim ein Brand in einem Nagelstudio. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuer löschte den Brand.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bergerstraße bemerkte Rauch aus einem der unteren Geschosse und wählte umgehend den Notruf. Zudem hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brandort im Erdgeschoss des Gebäudes lokalisiert und das Feuer gelöscht werden.

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand mutmaßlich durch einen technischen Defekt eines Gerätes in einem dortigen Nagelstudio ausgelost worden sein könnte. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell