POL-F: 220227 - 0227 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Oberursel

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend, den 26.02.2022, kam es auf der Bundesautobahn 661 an der Anschlussstelle Oberursel zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei junge Männer leicht verletzt wurden. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Ein 21-jähriger Mann befuhr gegen 22:40 Uhr mit seinem Renault die Anschlussstelle Oberursel und beabsichtigte von dieser auf die A 661 in Richtung Egelsbach aufzufahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich jedoch ein mit drei Personen besetzter Audi auf der rechten Fahrbahn, sodass der Renault-Fahrer den Fahrstreifenwechsel abbrach. Um offenbar nicht mit dem langsameren Fahrzeug zu kollidieren, zog der 20-jährige Audi-Fahrer nach rechts und überholte den Renault. Dabei kam der Audi ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Von dort aus schleuderte der Pkw in die Ausfahrt Bad Homburg und kam auf dem Grünen zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten die drei Insassen des Audi, zwei 20-Jährige und ein 21-Jähriger, leichte Verletzungen. Sie kamen zur medizinischen Versorgung in örtliche Krankenhäuser. Der 21-jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt. Der Audi musste aufgrund eines Totalschadens abgeschleppt werden.

Beide Fahrbahnen der A 661 waren in Richtung Norden und Süden aufgrund des großen Trümmerfeldes für mehrere Stunden lange gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern.

