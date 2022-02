Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220227 - 0224 Frankfurt-Rödelheim: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagmorgen, den 26. Februar 2022, kam es am Bahnhof Frankfurt-Rödelheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In deren Verlauf stieß ein 24-Jähriger einen 55-Jährigen auf die Bahngleise. Eine einfahrende S-Bahn kam glücklicherweise noch vor dem Geschädigten zum Stehen. Der Beschuldigte konnte vor Ort festgenommen werden.

Der 24-jährige Beschuldigte befand sich wie der Geschädigte in einer S-Bahn, die in Richtung Friedrichsdorf unterwegs war. Während der Fahrt zeigte der junge Mann aggressives Verhalten und begann in der Bahn zu randalieren, weshalb ihn der 55-Jährige ansprach und aufforderte, sein Verhalten zu ändern. Beide stiegen später in Rödelheim aus. Am Bahnsteig kam es dann zwischen den Männern zu verbalen Streitigkeiten. Während der Auseinandersetzung stieß der 24-Jährige sein Gegenüber, sodass der 55-Jährige ins Gleisbett stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Zeugen registrierten in der Folge eine in den Bahnhof einfahrende Bahn und machten den Fahrer mit Gesten auf die Notsituation aufmerksam, sodass dieser eine Gefahrenbremsung einleitete. Nur aufgrund eines vorausfahrenden Zuges war die Bahn zu diesem Zeitpunkt viel langsamer unterwegs als üblich. Sie kam rund 32 Meter vor dem Geschädigten zum Stehen.

Der Beschuldigte entfernte sich währenddessen vom Tatort. Eine aufmerksame Beamtin der Bundespolizei bemerkte den Geflüchteten jedoch später an einem Bahngleis. Polizeibeamte nahmen den 24-jährigen Mann daraufhin fest. Für die Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen verbrachten sie den Festgenommenen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des versuchten Totschlags eingeleitet.

