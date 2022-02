Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220225 - 0221 Frankfurt-Bockenheim: Verwirrter Mann mit Softair-Waffe festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Ein offensichtlich verwirrter Mann ist gestern Abend von der Polizei in der Frauenlobstraße festgenommen worden. Er hatte eine Softair-Pistole bei sich.

Der 27-jährige Mann hielt sich gegen 22:00 Uhr in einem Hauseingang in der Frauenlobstraße auf. Hier hantierte an dem Briefkasten herum und klingelte ständig an der Haustür. Der Bewohner rief die Polizei, die den Mann dann vor Ort antraf. Auf Ansprache zeigte der 27-Jährige plötzlich eine Pistole vor. Die Waffe sah täuschend echt aus, so dass die Beamten entsprechend reagierten und den Mann unter Androhung eines Schusswaffengebrauchs aufforderten, seine Pistole abzulegen. Der Mann folgte letztlich den Anweisungen. Er legte die Waffe ab und konnte anschließend festgenommen werden. Da der 27-Jährige einen verwirrten Eindruck machte und von Angstzuständen sprach, verbrachten ihn die Beamten in eine psychiatrische Klinik.

Wie sich herausstellte, war die Pistole "nur" eine Softair-Waffe. Darüber hinaus führte der 27-Jährige noch ein Einhandmesser mit sich. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und leitete u. a. ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verletzung des Briefgeheimnisses sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell