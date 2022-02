Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220225 - 0220 Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 22-jähriger Fußgänger stand am Sonntag, den 20. Februar 2022, gegen 02.35 Uhr, an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße/Eschenheimer Anlage an der Fußgängerampel.

Als die Anlage für ihn Grünlicht zeigte, wollte er die Straße überqueren. Es näherte sich nun ein Auto und erfasste ihn. Der junge Mann ging zu Boden und erlitt Schnittverletzungen an Armen und Beinen. Das Fahrzeug entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort.

Die Polizei Frankfurt sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10300 in Verbindung zu setzen.

