Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrradunfall auf der Berliner Straße

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Berliner Straße / An der Wabe, 08.07.2021, 13.20 Uhr

Auf der Berliner Straße kam es am zu einem Fahrradunfall zwischen einem Jugendlichen und einem Kind.

Am letzten Donnerstag fuhr ein 15-jähriger Braunschweiger mit seinem Fahrrad auf der Berliner Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung "An der Wabe" zeigte die Ampel für ihn grün. Von rechts kam jedoch ein Kind mit einem Fahrrad. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige brach sich hierbei einen Finger und zog sich diverse Prellungen zu. Sein Fahrrad wurde stark beschädigt. Während der Jugendliche seinen Finger versorgte entfernte sich der andere Fahrradfahrer. Es handelte sich um einen Jungen im Alter von etwa 10-11 Jahren. Die Polizei bitte die Angehörigen des Kindes, sich unter der Telefonnummer 0531/476-3915 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell