Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220301 - 0235 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 25-Jähriger leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit haben in der Nacht zu Dienstag (01. März 2022) einen 25 Jahre alten Mann in der Moselstraße festgenommen, der sich diesen gegenüber äußerst aggressiv zeigte. Bei seiner Festnahme leistete dieser Widerstand. Zuvor war er mit einem anderen Mann aneinandergeraten.

Beamte bemerkten gegen 2:15 Uhr zwei sich lautstark streitende Männer in der Moselstraße, die sie in der Folge einer Kontrolle unterzogen. Einer von ihnen, 25 Jahre alt, verhielt sich dabei äußerst aggressiv, schrie lautstrak herum und kam der Aufforderungen der Beamten, stehen zu bleiben, nicht nach. Die Beamten führten den Mann daraufhin auf den Gehweg und legten ihm Handfesseln an, wobei sich dieser erheblich sperrte, sodass dies nur mit großem Kraftaufwand gelang. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen auf einer Dienststelle klemmte der 25-Jährige die Finger einer Polizeibeamtin ein, als diese seine Identität überprüfen wollte. Darüber hinaus sprach er während der gesamten Maßnahmen Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten aus, bedrohte diese und begann später um sich zu spucken. Für den 25-jährigen Mann, der sich nicht beruhigte und ankündigte, weiterhin Straftaten begehen zu wollen, ging es folglich in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums. Nach einer Vorstellung bei einem Arzt wurde er am frühen Morgen einer psychiatrischen Klinik überstellt. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst weiter fortsetzen.

