Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Versicherung, dafür Drogen

Jena (ots)

Ein 19-Jähriger wurde am Sonntagabend in der Schrödingerstraße in Jena mit seinem E-Scooter kontrolliert. Nicht nur, dass die Beamten feststellten mussten, dass der junge Mann ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war, stand der 19-Jährige auch noch unter dem Einfluss von Drogen. Ein Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Methamphetamin. Nach einer Blutentnahme im Klinikum, wurde der junge Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und kann sich nun auf mehrere Anzeigen freuen.

