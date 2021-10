Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gerammt, geschaut, geflüchtet

Jena (ots)

Eine Zeugin konnte am Sonntagnachmittag das Fehlverhalten eines Fahrzeugführers in der Judith-Auer-Straße beobachten. Gegen 16:20 Uhr bemerkte die junge Frau, wie ein Lkw rückwärts aus einer Parklücke ausparkte, als er plötzlich an einem gegenüberstehenden VW stieß. Der Fahrer des Lkw stieg aus seinem Fahrzeug, nahm die Beschädigungen in Augenschein und verließ anschließend unbeeindruckt den Unfallort in Richtung Carolinenstraße, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Verursacher nicht gefunden werden.

