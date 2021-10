Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer unter Drogen

Apolda/Weimarer Land (ots)

Am 23.10.21 flüchtete in Apolda der Fahrer eines Pkw vor einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer konnte letztendlich fußläufig durch die Polizeibeamten gestellt und kontrolliert werden. Der Grund der Flucht war schnell gefunden. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell