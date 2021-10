Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Pkw und Parkscheinautomaten

Apolda/Weimarer Land (ots)

In der Nacht vom 21.10.2021 zum 22.10.2021 versuchten bislang unbekannte Täter einen Parkscheinautomaten im Gerichtsweg in Apolda aufzuhebeln. Die Täter mussten ohne Beute abziehen, verursachten jedoch einen erheblichen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Im gleichen Tatzeitraum wurde auf dem Parkplatz Am Schloss die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinter eingeschlagen. Auch hier erlangten die Täter keine Beute. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten angeben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

