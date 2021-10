Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutwillig beschädigt

Jena (ots)

Eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug meldete ein am Sonntagnachmittag ein 47-Jähriger aus Jena. Der Mann parkte sein Fahrzeug unbeschadet in der Haydnstraße. Als er gegen 17:00 Uhr am Sonntag zurückkehrte musste er mehrere Beschädigungen feststellen. Unter anderem war die vordere Kennzeichentafel verbogen und an der Beifahrerseite war ein langgezogener Lackschaden erkennbar. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich hierbei nicht um Schäden die auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen sind, sondern mutwillig an dem Fahrzeug hinterlassen wurden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell