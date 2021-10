Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennende Gartenlaube in Bochum Werne

Bochum (ots)

Am Dienstag den 19. Oktober musste die Feuerwehr Bochum um 17.50 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube am Hölterweg in Bochum Werne ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine etwa 4 mal 4 Meter große Laube in voller Ausdehnung.

Mit zwei Strahlrohren konnten die Flammen zügig unter Kontrolle gebracht werden. Eine Brandausbreitung auf weitere Laube konnte verhindert werden. Nach rund einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet, zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell